1 ton patlayıcıya rağmen yıkılmamıştı! Depremde ağır hasar gören Beyaz Saray Apartmanı'nın kepçeyle yıkımına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerindeki 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası yıkımına karar verilen Beyaz Saray Apartmanı, toplam 1 ton patlayıcıyla 2 gün içerisinde 3 kez patlatılmasına rağmen yıkılmadı.

KEPÇEYLE YIKILMAYA BAŞLANDI

Kullanılan 1 ton patlayıcıya rağmen bir türlü yıkılmayan Beyaz Saray Apartmanı'nın kepçe ile yıkımına karar verildi. Sabah erken saatlerde apartmanın bulunduğu bölgeye gelen iş makinesi, yıkılmaması ile gündem olan Beyaz Saray Apartmanı'na ilk kepçeyi vurarak yıkımına başladı.

(İHA)





