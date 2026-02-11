KADIN

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Aycan Cesur Kaya, katı diyetler yerine sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyerek bir yıl içinde yaklaşık 45 kilo verdi. 99 kilodan 55 kiloya kadar düşen Kaya, aç kalmadan ve yasaklara dayanmadan ilerlemeyi tercih etti. Kaya, verdiği kiloyu iki yıldır korurken bu yolda ilerleyen bireylere de sosyal medyadan ilham oluyor.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu

Defalarca kilo alıp verme döngüsü yaşayan Aycan Cesur Kaya, bu kez farklı bir yöntem denemeye karar verdi. Katı kurallar ve keskin yasaklar yerine dengeyi merkeze alan Kaya, bir yıl içinde 45 kilo vererek yalnızca fiziksel görünümünü değil, yaşam biçimini de değiştirdi.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 1

Kaya’nın sürecindeki en önemli fark, sürdürülebilirliği ön planda tutması oldu. Beslenme düzenini '%80 sağlıklı, %20 esnek' kuralıyla şekillendiren Kaya, kaçamak yaptığı günlerde kendini suçlamak yerine denge kurmayı tercih etti. Bu yaklaşım sayesinde hem motivasyonunu korudu hem de süreci kalıcı hale getirdi.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 2

Verdiği kiloyu iki yıldır korumayı başaran Kaya, dönüşümünü sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Instagram hesabında deneyimlerini ve günlük rutinini aktaran Kaya, kısa sürede benzer zorlukları yaşayan birçok kişiye ulaşarak motivasyon kaynağı oldu.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 3

Sosyal medyada gördüğü ilgi, Kaya'yı televizyon ekranlarına da taşıdı. NOW TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Kaya'nın hikayesi, 'Bir İlham Hikayesi' başlığıyla izleyiciyle buluştu.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 4

Aycan Cesur Kaya, en büyük amacının kilo verme sürecinde zorlanan insanlara yalnız olmadıklarını göstermek olduğunu belirterek, "Benim gibi defalarca denemiş ve zorlanmış insanlara 'yapılabiliyor' demek, onlara motivasyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 5

Azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken Kaya, kilo verme sürecindeki bireylere ilham kaynağı oluyor.

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 6

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 7

1 yılda ameliyatsız 45 kilo verdi! Hikayesi herkese ilham oldu 8

