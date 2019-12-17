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10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

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Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Turgay Deniz, çocukların evlerde geçirebileceği kazalar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

Çocuklar, özellikle de yaşı küçük olanlar günlük zamanlarının büyük bir bölümünü ev içinde geçiriyor. Çocukların ev içindeki davranışların neden olabileceği sonuçları öngörmemek ise, onların ev kazaları riski ile karşılaşma ihtimalini artırıyor. Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması gerekiyor.

EV KAZALARI GİDEREK ARTIYOR

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırlamaktadır. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmaması yaşamı tehdit edici kazalara yol açmaktadır. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir. Bu ve bu şekilde ortaya çıkan çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye’de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir.

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SOĞUKKANLILIĞINIZI KORUYUN

Yaşanan kazalar sırasında öncelikle yapmanız gereken şey panik yapmayıp soğukkanlılığınızı korumanızdır. Çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra başta 112 olmak üzere ilgili acil numaraları arayarak profesyonel destek alın ve onların önerileri doğrultusunda hareket edin. Çünkü çocuğunuz bağımsız yürümeyi öğrenene kadar gözetim altında tutulmalıdır.

GÜVENLİK İÇİN BAZI ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ

Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları telefonunuzda kayıtlı bulundurun.
Solunum yoluna kaçabilecek fındık, fıstık, leblebi, şeker gibi yiyecekleri ve küçük parçalı oyuncakları çocuklardan uzak tutun.
Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
üçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin.

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Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun.
Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun; prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin. Evinizde duman alarmı olmasını sağlayın.
Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun.
Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun.
Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın.
Elinizde sıcak bir içecek varsa ya da bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin.

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