10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1209 oldu.

Son 24 saatte 1219 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.

Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. https://t.co/RVlhe7oIYm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020



