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  4. 10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 58 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 895'e yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 512 oldu.

10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1209 oldu.

Son 24 saatte 1219 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.


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