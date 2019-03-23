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10 farklı ülkeden diş hekimi adayları Yeditepe’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

  Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.

10 farklı ülkeden diş hekimi adayları Yeditepe’de buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti. Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencileri, Yeditepe'de buluştu.

Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarıyla yer aldığı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi’nin 8’ncisi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti. Kongre bu yıl, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, yaklaşık 300 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen kongrede tüm dünyadan araştırmalar yer aldı. 16 farklı araştırmacının sözlü sunum, 11 araştırmacının da poster sunumu yaptığı kongrede, sözlü sunumda birinci ve üçüncü Türkiye’den katılan öğrenci grupları, ikinci ise Bosna Hersek’ten katılan grup oldu. Poster sunumunda birinci ve üçüncünün İran, ikincinin ise Türkiye’den katılan öğrenci gruplarının olduğu kongrede, dereceye girenlere ödül verildi.

IMPLANT WORKSHOP’U DÜZENLENDİ

Kongreye katılanlar arasından çekilen kurayla belirlenen öğrenciler implant workshopuna katılmaya hak kazandı. Bilimsel programın yanı sıra öğrenciler, sosyal etkinliklerde de bir araya geldi.

Kongrede konuşmacı olarak, Palermo Üniversitesi’nden Dr. VincenzoIppolito, Detroit Mercy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mazen Tamimi, KarolinskaInstitutet’den Prof. Dr. Nagihan Bostancı, PortelegreÜniversitesin’den Prof. Dr. MarioRuiArujo, Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. MoustafaAboushelib, King’s College’dan Dr. Marco Mazevet ve Duygusal Zeka, Beden Dili-Mikro İfadeler Uzmanı, ünlü eğitmen Erdem Ercan yer aldı.

10 farklı ülkeden diş hekimi adayları Yeditepe’de buluştu10 farklı ülkeden diş hekimi adayları Yeditepe’de buluştu

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