10 farklı ülkeden diş hekimi adayları Yeditepe’de buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti. Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencileri, Yeditepe'de buluştu.

Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarıyla yer aldığı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi’nin 8’ncisi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti. Kongre bu yıl, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, yaklaşık 300 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen kongrede tüm dünyadan araştırmalar yer aldı. 16 farklı araştırmacının sözlü sunum, 11 araştırmacının da poster sunumu yaptığı kongrede, sözlü sunumda birinci ve üçüncü Türkiye’den katılan öğrenci grupları, ikinci ise Bosna Hersek’ten katılan grup oldu. Poster sunumunda birinci ve üçüncünün İran, ikincinin ise Türkiye’den katılan öğrenci gruplarının olduğu kongrede, dereceye girenlere ödül verildi.