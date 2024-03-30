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  4. 10 gündür kayıptı! Edirne'de kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü

10 gündür kayıptı! Edirne'de kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü

30.03.2024 20:46
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Edirne'nin Hıdırağa köyünde yaşayan ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan Hamit Kır'ın cesedi jandarma çalışmalarının ardından toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili, köyde hayvan ağılında çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

10 gündür kayıptı! Edirne'de kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü

Edirne’nin merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tek başına yaşayan 51 yaşındaki Hamit Kır’ın yaklaşık 10 gün önce bir anda ortadan kaybolması sonucu köy muhtarlığı tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. İddiaya göre, köyde hayvan ağılında çırak olarak çalışan olayın şüphelisi İ.T. tarafından köylülere, kayıp olan Hamit Kır’ın kendisine cep telefonundan mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ve kayıp olan Hamit Kır’ın bir ay burada kalacağını ifade ettiğini belirttiği öğrenildi.

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BİR GÜNDE 500 BİN TL PARA TRANSFERİ YAPTI!

Şüpheli İ.T’nin kayıp başvurusunun ardından memleketi Gaziantep’e gittiği, buradan da kayıp şahsın telefonundan bazı köylülere mesaj atarak yurt dışında olduğunu söylediği ifade edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.T’nin üzerinde kayıp şahsın telefonu bulunurken, kayıp Hamit Kır’ın banka hesap hareketlerinden bir gün içinde yaklaşık 500 bin TL para transferi yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir haftadır köy merasında arama yaptığı kayıp Kır’ın cesedi, Küçükdöllük Köyü Göleti yakınlarında toprağa gömülü şekilde bulundu. Cesedin üzerine birkaç koyun ölüsü atıldığı tespit edildi. Hamit Kır’ın cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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JASAT EKİPLERİ HAYVAN AHIRINDAKİ ÇIRAĞI GÖZALTINA ALDI!

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ve köyü adeta günlerce didik arayarak geniş çaplı arama yapan Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aynı köyde bir hayvan ahırında çırak olarak çalışan şüpheli İ.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltında bulunan olayın şüphelisi İ.T., jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen İ.T'nin mahkemesi devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne
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