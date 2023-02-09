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  4. 10 günlük Yağız Ulaş bebek depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı…

10 günlük Yağız Ulaş bebek depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı…

09.02.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından, arama kurtarma ekipleri enkazlardaki aramalarını sürdürüyor. Deprem faciasından 4 gün sonra Hatay'da çöken bir apartmanda çalışma yapan ekipler, bir anne ve bebeğinin sağ olduğunu tespit etti. Uzun süren çalışmaların ardından ise 10 günlük olan Yağız bebek ve annesi, enkaz altından kurtarıldı. Yağız bebek, sağlık ekipleri tarafından hastanede kontrol altına alındı.

10 günlük Yağız Ulaş bebek depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı…

Depremin vurduğu illerde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen binlerce arama kurtarma personeli tüm güçleriyle, depremzedeleri enkazlardan kurtarmaya çalışıyor. Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları da 4’üncü günde de devam etti.

10 GÜNLÜK BEBEK 90 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremde büyük yıkımın yaşandığı yerlerden olan Hatay Samandağ da ise itfaiyenin arama kurtarma ekipleri, bir apartman enkazında anne ve bebeğinin sağ olduğunu tespit etti.
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Uzun süren çalışmaların ardından ise 10 günlük olan Yağız Ulaş bebek ve annesine kurtarma ekipleri ulaştı.

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Yağız bebek ve annesi depremden 90 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkartıldı. Sağlık ekipleri bebek ve annesini kontroller için ambulansla hastaneye götürdü.

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Hatay deprem - twitter

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