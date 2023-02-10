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Enkaz altında cerrahi operasyon yapıldı! Minik Hilal, 90 saat sonra sağ kolu kesilerek kurtarıldı

10.02.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antakya ilçesinde enkaz altında kalan ve kolunun beton blok altında kaldığı tespit edilen 10 yaşındaki Hilal'le iletişime geçen ekipler, küçük kızı kurtarabilmek için akrabalarının da onayını alarak enkaz altında cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Sağ kolu kesilerek beton blok ile bağlantısı koparılan Hilal, depremden 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Enkaz altında cerrahi operasyon yapıldı! Minik Hilal, 90 saat sonra sağ kolu kesilerek kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hilal’in annesi ve babası ile 3 kardeşinin ise cansız bedenlerine ulaşılırken, kolunun kesilmesi konusunda akrabalarından onay alındığı belirtildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerden 4'üncü günde mucize kurtarılış haberleri geliyor. Hatay’ın Antakya ilçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın enkazında olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, enkaz altından 90 saat sonra sağ olarak kurtuldu.

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BETON BLOK ALTINDA KALAN SAĞ KOLU KESİLDİ

Karaman Kazımkarabekir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hilal ile temas kurduktan sonra, saatler süren çalışma başlattı. 32 saatlik çalışmanın ardından açılan galeriden ulaşılan Hilal'in sağ kolunun beton bloğun altında kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri, bloğun kaldırılmaya çalışılmasının Hilal'in hayatını tehlikeye atabileceği ve mevcut durumundaki sağlığının daha da kötüye gidebileceği endişesiyle, kolunun kesilmesine karar verdi. Akrabalarının onayı alındıktan sonra enkaz altında yapılan operasyonla Hilal'in sağ kolu kesildi. Blok ile bağlantısı koparılan Hilal, depremden 90 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

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AİLESİNDEN KURTULAN OLMADI

Bu arada Hilal’in anne ve babası ile 3 kardeşinin, deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluklarında enkaz altında kalarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. (DHA)

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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