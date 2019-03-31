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10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesindeki 10 haneli köyde muhtar adayı olan 3 kişi, 3 ay süren seçim sonucu bugün sandık başında tüm Türkiye'ye demokrasi ve beraberlik mesajı verdi. Seçim döneminde birbirlerine tek kötü söz bile söylemediklerini belirten muhtar adayları, "Yarın kaybeden de kazanacak. Kazanan da kazanacak. Birlik beraberliğimiz sürecek" dedi.

Son ana kadar 4.muhtar adayı olarak çalışmalarını sürdüren ancak raporlu olduğu gerekçesiyle müracatını çeken Ali Durmuş isimli aday, "Bana kırmızı kart gösterdiler. Delilere de bu imkan tanınsın" dedi.

Keles ilçesinin 1300 rakımlı Kirazlı Köyü'nde mahallî seçimler büyük bir heyecana sahne oldu. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin bugün sandık başına gittiği köyde seçim çalışmaları ve bugünkü oy kullanma işlemi huzur ve kardeşlik içinde sürdü. Üç muhtar adayı da okul olmadığı için köy konağında gelen seçmenleri karşıladı. Üç muhtar adayı da yanyana gelip tüm Türkiye'yi birlik beraberlik mesajı verdiler.

Seçim çalışmalarının kırıcı olmadan sürdüğünü belirten Muhtar Adayı Ahmet Memiş, "Ben zaten muhtardım. Yeniden aday oldum. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağız. Güzel bir seçim dönemi geçti. Köyümüze ve ülkemize hayırlı olsun "dedi.

Diğer muhtar adayları Süleyman Aksungur ve Akif Demir de seçim sonucunun tartışılmayacağını kaydederek, "Yarın kaybeden de kazanacak, kazanan da kazanacak. Bizim köyümüzde huzur var. Birlik beraberlik ve kardeşlik var" dediler.
Son ana kadar muhtar adaylığı gündemde olan Ali Durmuş da, "Deli raporum çıktı. Onun için adaylığımı son günlerde geriye çektim. Kırmızı kart gördüm. Ancak ben delilere de bu imkanın tanınmasını istiyorum" diye konuştu.
Uludağ'ın eteklerindeki çamla kaplı 10 haneli Kirazlı Köyü'nde sandık açıldığında kimin muhtar seçileceği merakla bekleniyor. (İHA)
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