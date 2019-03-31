10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Son ana kadar 4.muhtar adayı olarak çalışmalarını sürdüren ancak raporlu olduğu gerekçesiyle müracatını çeken Ali Durmuş isimli aday, "Bana kırmızı kart gösterdiler. Delilere de bu imkan tanınsın" dedi.

Keles ilçesinin 1300 rakımlı Kirazlı Köyü'nde mahallî seçimler büyük bir heyecana sahne oldu. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin bugün sandık başına gittiği köyde seçim çalışmaları ve bugünkü oy kullanma işlemi huzur ve kardeşlik içinde sürdü. Üç muhtar adayı da okul olmadığı için köy konağında gelen seçmenleri karşıladı. Üç muhtar adayı da yanyana gelip tüm Türkiye'yi birlik beraberlik mesajı verdiler.

Seçim çalışmalarının kırıcı olmadan sürdüğünü belirten Muhtar Adayı Ahmet Memiş, "Ben zaten muhtardım. Yeniden aday oldum. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağız. Güzel bir seçim dönemi geçti. Köyümüze ve ülkemize hayırlı olsun "dedi.