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10 Haziran On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Haziran 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

10.06.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 10 Haziran Cuma günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki 10 Haziran On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 10 Haziran 2022 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

10 Haziran On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 10 Haziran 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın ilk On Numara çekilişi 10 Haziran Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. Bugün 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Peki 10 Haziran 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

10 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 10 Haziran On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte 10 bilen 3 kişi 77.207,40 TL kazanmıştı. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

10 Haziran On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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