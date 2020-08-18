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10 ilde bazı alanlar nitelikli doğal koruma alanı olarak belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 ildeki bazı alanlar, "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.

10 ilde bazı alanlar nitelikli doğal koruma alanı olarak belirlendi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İkizdere Vadisi Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Kadınyarı Deresi Doğal Sit Alanı, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü Doğal Sit Alanı, Rize'nin Kırklartepe köyündeki Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı ve Edirne'deki Karaağaç Antik Yolu Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli koruma alanı" olarak tescil edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Büyükpaşa köyü mevkisinde bulunan Çanakkale Çan Grubu Doğal Sit Alanı, "nitelikli doğal koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı", Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Soğuksu-Erdoğdu Mahallesi Doğal Sit Alanı ise "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yellice Poyraz Adası Doğal Sit Alanı da "nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Taşkuyu Mağarası Doğal Sit Alanı'nın ise doğal kaynak değerinin mağara olması ve mağaranın "Tabiat Varlığı" olarak tescilli olması nedeniyle "doğal sit" statüsü iptal edildi.

(AA)

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