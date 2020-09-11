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10 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 08:54 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi, FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik 10 ayrı ilde operasyon başlattı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 10 ayrı ilde FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir polisi, FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik 10 ayrı ilde operasyon başlattı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 10 ayrı ilde FETÖ’nün mahrem imamlarına yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu iddia edilen mahrem imamlara yönelik yapılan operasyonda 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu mahrem imamlığı yaptığı tespit edilen ve haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmayan; aralarında 1 polis memuru, 1 komiser yardımcısı, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memuru, 4 özel sektör çalışanı ve 1’i işsiz olmak üzere toplam 13 şüpheliye yönelik operasyon, Balıkesir merkezli, İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl illeri olmak üzere 10 ayrı ili kapsıyor.

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