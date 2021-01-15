HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 ilde FETÖ opreasyonu başlatıdı

10 ilde FETÖ opreasyonu başlatıdı

15.01.2021 08:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik 10 il de eş zamanlı operasyon başlatıldı.“Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında 9´u ihraç 19 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Balıkesir merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik 10 il de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
“Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında 9´u ihraç 19 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 10´ü halen görevde, 9´u ihraç toplamda 19 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik Balıkesir merkezli Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars´da 28 adreste FETÖ´nün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyona başladı.
Operasyon devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktıErdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Sözbilir açıkladı: İzmir depreminde yıkılan binaların ortak özelliği, zemin etütlerinin olmaması

İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili çarpıcı açıklama

İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist Kurban Pehlivan etkisi hale getirildi

Öldürülen teröristler arasında o da vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı

8 ilde ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ağabeyi bıçaklayıp polise direndi: Ben yaparım, beni tanıyan tanır

Dehşet saçtı, üstü başı kanlı haldeyken bakın ne dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.