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  4. 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu sene 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetle anılıyor!

10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu sene 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetle anılıyor!

10.11.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım 2022'nin Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek. Peki, 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu sene 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak? İşte detaylar...

10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu sene 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetle anılıyor!

Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı olduğunu öğrenmek isteyen kişiler 10 Kasım 2022 Perşembe günü internette yaptıkları raştırmalara hız verdi. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde saat 9'u 5 geçe sirenler çalacak. Peki, 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu sene 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak?

10 KASIM 2022 ATATÜRK'ÜN VEFATININ KAÇINCI YILI?

10 Kasım 2022 Atatürk'ün vefatının 84. yılıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9'u beş geçe hayata gözlerini yumdu.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır. S

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.

Konuya ilişkin detaylar Türk Bayrağı tüzüğü içerisinde bulunmaktadır.

Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

Yayımlanan bilgilere göre;

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Meclis binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmezç

Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 KASIM'DA NEDEN SİRENLER ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir.

Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi saygı duruşunun habercisidir.

Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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