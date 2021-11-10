10 Kasım'da okullar var mı? 10 Kasım'da okullar açık mı olacak, tatil mi?

Öğrenci ve veliler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okulların olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım gününün resmi tatil olup olmadığı ve kurumların hizmet verip vermediği araştırılıyor. Peki 10 Kasım'da okullar var mı?

10 KASIM'DA OKULLAR AÇIK MI?

10 Kasım tarihi resmi tatil günü olmamakta. Dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri 10 Kasım tarihinde açık oluyor.

Kargo, PTT ve noter gibi kurumlar da yine resmi tatillerde kapalı olmaktalar. Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için PTT ve bu diğer kurumlar da yine açık olacaklar.

Her yıl 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmekte. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilmektedir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmemektedir. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; ardından da yarıya indirilir.



