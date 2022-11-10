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  4. 10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki

10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki

10.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intikalinin 84. yıl dönümünde, tüm Türkiye saygı ve minnetle anarken; Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer'in paylaşımı olay oldu. Dinçer'in paylaşımı sosyal medyada gündem yaratırken, en sert tepki ise Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde yine gözyaşları sel oldu. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te sirenler çalmaya başlarken, hayat bir dakikalığına durdu. Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi Dolmabahçe Sarayı'na ve Anıtkabir'e akın etti.

81 ilde aynı hüzün ve minnetle Atatürk anılırken; Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Kurtuluş Dinçer olay yaratan paylaşımlara imza attı.

Dinçer ilk tweetinde, "10 Kasım’dan kurtulmadan bu ülkeye özgürlük ve demokrasi gelmez." ifadelerini kullanırken, devamındaki tweette ise "Öldü ağlayın" diye yazdı.

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Gelen tepkiler sonrası yeni bir paylaşım yapan Dinçer, ilk ifadelerini alıntılayarak, "Bu yazdığımda Atatürk aleyhine söylenmiş bir şey yok. Sözüm onun da razı olmayacağı putlaştırmayadır." diye yazdı.

Dinçer'e en sert tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, Dinçer'in tweetlerini paylaşarak "Zafer Partisi salağa salak der" ifadelerine yer verdi.

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Ümit Özdağ atatürk

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