Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı! Tüm yurtta hayat durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun"

ERDOĞAN'DAN ATATÜRK PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE SARAYI'NA AKIN ETTİLER

Öte yandan sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler.

09.05'TE HAYAT DURDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.