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10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI, bugün dağıtım olacak mı? 10 Kasım 2023 kargo çalışma saatleri

09.11.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Öte yandan bugün kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler "10 Kasım'da kargolar açık mı, bugün dağıtıma devam edecek mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2023 Cuma günü kargo şirketlerinde son durum...

10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI, bugün dağıtım olacak mı? 10 Kasım 2023 kargo çalışma saatleri

Bugün kargoların açık olup olmadığı internetten satın aldığı ürünü bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Peki, 10 Kasım'da kargolar açık mı, bugün dağıtıma devam edecek mi? 10 Kasım 2023 kargolar hizmet verecek mi?

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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (10 KASIM 2023)

Bugün kargolar açık olacak.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek.

Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürecek.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.


Günün önemli manşetleri


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