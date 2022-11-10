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  4. 10 KASIM MESAJLARI 2022! Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri

10 KASIM MESAJLARI 2022! Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri

10.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım mesajları, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla internette araştırılıyor. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte en yeni, en güzel resimli 10 Kasım mesajları....

10 KASIM MESAJLARI 2022! Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri

10 Kasım mesajları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü için resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri, paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. En yeni, en güzel resimli 10 Kasım mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 KASIM MESAJLARI 2022!

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

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Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

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Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

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10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

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Kasım'da aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

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Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

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