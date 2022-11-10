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10 KASIM TÖRENİ SAAT KAÇTA? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları!

10.11.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım töreni saat kaçta, sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenecek anma etkinlikleri sebebiyle internette araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk, her zaman olduğu gibi bugün de büyük özlem ve sevgiyle anılacak. Peki, 10 Kasım töreni saat kaçta? İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları....

10 KASIM TÖRENİ SAAT KAÇTA? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları!

10 Kasım töreni saat kaçta? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bundan 84 yıl önce vefat etti. Öte yandan ulu önderin ölüm yıl dönümünde birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacak. 10 Kasım töreninin saat kaçta yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları....

10 KASIM TÖRENİ SAAT KAÇTA?

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı megakent İstanbul'un birçok ilçesinde gerçekleştirilecek.

KARTAL

Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından 'Ata'ya saygı konseri' düzenlenecek.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal’daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek resmi tören sonrası 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kartal Belediyesi’nin yapacağı konser ve ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgesel programlarıyla sürecek. Belgesel Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Alaturka Türk Müziği Topluluğu ve Erdem Özgen’in ‘Ata’ya Saygı’ konseri ise saat 20.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde ‘Saygı Yürüyüşü’ düzenleyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulacak olan yürüyüş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleşecek.

Öte yandan 10 Kasım günü sabah saatler 06.30’u gösterdiğinde Dolmabahçe Ağaçlı Yol’da gün boyu Atatürk’ün sesinden dinleti olacak.

Saygı Yürüyüşü sonrası saat 08.50’de Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan LED ekranlarda Atatürk’ün Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar izlenebilecek.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Beşiktaş’ta Ata’ya saygı duruşuna geçilecek.

BEYOĞLU

Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak.

10 Kasım 2022 Perşembe akşamı, AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirilecek.

Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

10-kasım

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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10 KASIM BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNER?

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.

Konuya ilişkin detaylar Türk Bayrağı tüzüğü içerisinde bulunmaktadır.

Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

Yayımlanan bilgilere göre;

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Meclis binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmezç

Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır. S

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü

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