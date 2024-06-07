10 katlı binanın yıkımı vatandaşlara büyük korku yaşattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 10 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 10 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ortaya çıkan ses ve sarsıntı vatandaşlarda adeta deprem etkisi oluşturdu.

Binanın yıkımının deprem etkisi yaptığını ifade eden Meryem Cemaloğlu, “Arka tarafta binayı yıktılar, iş yerimiz mahvoldu. Ürünlerimiz hepsi toz içinde kaldı. Bina yıkımı şiddetliydi. Sabah yaşadığımız depremin üzerine bu binanın yıkımı deprem etkisi oluşturdu ve bizi korkuttu. Biraz daha bu konuda özen göstermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.





