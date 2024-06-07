HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 katlı binanın yıkımı vatandaşlara büyük korku yaşattı

10 katlı binanın yıkımı vatandaşlara büyük korku yaşattı

kadir.gunduz kadir.gunduz
07.06.2024 09:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 katlı hasarlı binanın yerle bir olmasıyla ortaya çıkan sarsılma ve ses vatandaşlar arasında panik oluştururken, o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 10 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 10 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ortaya çıkan ses ve sarsıntı vatandaşlarda adeta deprem etkisi oluşturdu.

Binanın yıkımının deprem etkisi yaptığını ifade eden Meryem Cemaloğlu, “Arka tarafta binayı yıktılar, iş yerimiz mahvoldu. Ürünlerimiz hepsi toz içinde kaldı. Bina yıkımı şiddetliydi. Sabah yaşadığımız depremin üzerine bu binanın yıkımı deprem etkisi oluşturdu ve bizi korkuttu. Biraz daha bu konuda özen göstermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler!Eşini darp eden kişiyi öldüresiye dövüp hastanelik ettiler!
Görmek isteyenler 17.50'de yerini alıyorGörmek isteyenler 17.50'de yerini alıyor
'Türkiye'de bir benzerinin olduğunu sanmıyorum' Görenleri şaşırtıyor'Türkiye'de bir benzerinin olduğunu sanmıyorum' Görenleri şaşırtıyor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Ekrem İmamoğlu farklı kazandı! Ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

Salgın hastalık paniği büyüyor: Temas ile bulaşıyor, vaka sayısı giderek artıyor! Kaynağı tespit edilemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.