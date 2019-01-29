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10 kişiden 9’u KOAH olduğunun farkında değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, Türkiye’de her 10 kişiden 9’unun Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğunu ama farkında olmadıklarını söyledi.Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, KOAH hakkında bilgiler verdi.

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, Türkiye’de her 10 kişiden 9’unun Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olduğunu ama farkında olmadıklarını söyledi.
Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, KOAH hakkında bilgiler verdi. Kış aylarında KOAH’ta artış gözlendiğini kaydeden Demirel, “Kış aylarının girmesiyle beraber havaların soğuması ve hava kirliliğinin artmasıyla KOAH da artış görmekteyiz. KOAH, hava yollarını tutan ciddi bir hastalıktır. Ülkemizde 3 milyon, dünyada ise 600 milyon kişiyi etkileyen, dünyada ve ülkemizde en sık ölüm sebeplerinden birisidir. Türkiye’de özellikle KOAH 4’üncü sıklıkta görülmektedir. Teknolojinin ve endüstriyel gelişimin artması, iç ve dış hava kirliliğinin artması sonucunda KOAH her yıl artarak gitmektedir. Birçok hastalık azalırken, KOAH artmaktadır. KOAH sadece akciğerleri tutan bir hastalık olmayıp, bütün organları tutan bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.
Hava kirliliğinin de KOAH’ı etkilediğini kaydeden Demirel, KOAH’a yakalanan 10 kişiden 9’unun farkında olmadığını belirterek, “Bu dönemlerde özellikle kapalı yerlerde ve çevresi dağ ile çevrilmiş yerlerde yaşayan insanlarda ne yazık ki hava kirliliğinin artmasıyla birlikte bu hastalık daha sık görülmektedir. Bu hastalığın en önemli özelliklerinden birisi, ne yazık ki KOAH’a yakalanan 10 kişiden 9’u hastalığının farkında değil. Özellikle kış aylarında öksürük, nefes darlığı ve balgam şikayeti olan kişilerin KOAH olup olmadığını öğrenmesi açısından mutlaka göğüs hastalıkları polikliniğinde solunum fonksiyon testleri yaptırmak suretiyle hastalığın tanısı konulabilir. Bu hastalık tanı konulup tedavi başlandığı takdirde hastalığın ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Kışın gelmesiyle beraber KOAH hastalarının bu dönemde bol sıvı tüketmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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