10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağı 10 Nisan-12 Nisan arasında uygulanmıştı. Gece yarısına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, fırın ve bakkallara akın etmiş, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

10 Nisan gecesi ortaya çıkan görüntüler tartışma konusu olmuş ve bu durumun etkisinin ilerleyen günlerde çıkacağı belirtilirken uzmanlar o gece dışarı çıkanların kendisini 14 gün karantinaya almasını istemişti.

10 NİSAN GECESİNİN ETKİSİ 20-21 NİSAN ORTAYA ÇIKTI



Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; 19 Nisan’da 3 bin 977’i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan’da bir anda 4 bin 674’e çıktı. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan’a göre 634 kişi arttı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını belirtti.

