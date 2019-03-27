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10 numara yağ deposundaki patlamada yaralanan genç kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesinde 10 numara yağ deposu olarak kullanılan iş yerindeki patlama sonucu çıkan yangında babasını kaybederek kardeşiyle birlikte yaralanan genç, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay 21 Mart gecesi Kartepe Köseköy Sanayi Sitesinde bulunan boya ve 10 numara yağ deposu olarak kullanıldığı iddia edilen depoda meydana geldi.

10 numara yağ deposundaki patlamada yaralanan genç kurtarılamadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesinde 10 numara yağ deposu olarak kullanılan iş yerindeki patlama sonucu çıkan yangında babasını kaybederek kardeşiyle birlikte yaralanan genç, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 21 Mart gecesi Kartepe Köseköy Sanayi Sitesinde bulunan boya ve 10 numara yağ deposu olarak kullanıldığı iddia edilen depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında depoda bulunan Mesut Balande(45) hayatını kaybederken çocukları Muhammet Balande (24) ve Melik Balande (21) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Balande(24), olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, kardeşi Melik Balande(21) ise İstanbul Kartal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Muhammet Balande, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesinde ikamet eden ve yangında ölen deponun işletme sahibi merhum Mesut Balande’nin 4 çocuğundan biri olan Muhammet’in cenazesi öğle namazına müteakiben Hacı Teoman Bekiroğlu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

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