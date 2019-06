10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu.

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10. yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli’nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.

Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın’ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle “Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

Gecede bu sene ’En Quality Erkek Oyuncu Ödülü’nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise ’En Quality Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Gecede ödül alan isimler şöyle:

Sanat ödülleri

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer

Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan

Onur Ödülü: Uğurkan Erez

En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova

En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık

En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman

En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir

En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun

Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho

En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan