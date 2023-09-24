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10 ve 11 yaşındaki kardeşler annelerine kızdı, arabayla evden kaçıp yüzlerce kilometre sonra...

24.09.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletindeki polis ekipleri, durdurduğu bir aracın sürücüsünün 10 yaşındaki bir erkek çocuğu çıkması üzerine şoke oldu. Annelerinin elektronik cihazlarına el koymasına sinirlenen 10 ve 11 yaşındaki kardeşlerin, evdeki arabayı kaçırdığı ve evlerinden yüzlerce kilometrelerce uzakta olduğu ortaya çıktı.

10 ve 11 yaşındaki kardeşler annelerine kızdı, arabayla evden kaçıp yüzlerce kilometre sonra...

Şoför koltuğundaki çocuk, 11 yaşındaki ablasıyla birlikte araçtaydı. Çocuklar Alachua'da, annelerinin birkaç gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu yere yüzlerce kilometre uzakta durduruldu. Polis, ikilinin annelerinin elektronik cihazlarına el koymasından sonra kaçmaya karar verdiğini söyledi.

EVLERİNDEN 320 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR

Polis açıklamasında "Memurlarımız araçtan 10 yaşındaki erkek sürücünün ablasıyla birlikte çıktığını görünce şaşırdılar" dedi.

Sabaha karşı 4'e doğru durdurulan araçtan çıkan çocuklar için, Alachua'ya 320 kilometre uzaklıkta bulunan North Port kentindeki annelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.

Polis, çocukların elektronik cihazlarına el koyması nedeniyle annelerine kızgın olduklarını belirtti. Annenin de bu kararı, cihazları uygun kullanmadıkları gerekçesiyle aldığı kaydedildi.

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Polis, çocukların evlerinde kötü muameleye uğradığına inanmak için de herhangi bir neden olmadığını vurguladı.

Anne, üç saatlik araç yolculuğundan sonra Alachua'ya ulaşıp, çocuklarını aldı.

Polis "Dedektiflerimiz anneyle uzun uzadıya görüştü. İki küçük çocuğu büyütebilmek için elinden geleni yaptığı netti ve yardım alması için yapılan tavsiyelere çok açıktı" dedi.

Florida eyaletinde öğrenci ehliyeti 15 yaşında alınabiliyor, tam ehliyete başvurmak içinse 18 yaşında olmak gerekiyor.

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