10 yaşındaki Selin'in ölümüyle ilgili davada isyan ettiren karar

Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan, mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde geri gelen Turan, yanında getirdiği pompalı tüfekle, Emrah Saltık'a ateş açtı. Saltık'ın içeri kaçmasıyla ateş etmeye devam eden Turan, daha sonra geldiği araca binerek, kayıplara karıştı.

Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kayıplara karışan Turan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan Erdem Turan, tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganı eğlence mekanına taksiyle getiren ve olaydan sonra kaçıran şüphelilerin şoför Kader Kan (28) ile arkadaşı Ogün Akgün (25) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YAŞINDAKİ SELİN, 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Annesi Sinem Cebeci ve babası Serkan Cebeci ile eğlence mekânında bulunan 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin aralarında bulunduğu 5 yaralı ise, Bandırma Devlet ile Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Solaklar (46) ve Kenan Balkan (54) tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybederken, küçük kız ile diğer yaralılar tedaviye alındı. Ancak Selin de 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.