HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa

10 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 00:32 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İnsan Keşifleri ve Operasyonları Müdürü Douglas Loverro, yaklaşık 10 yıl aradan sonra uzay istasyonuna ABD'den astronotların gönderilmesi öncesi istifa etti.

10 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak fırlatma öncesi NASA'da sürpriz istifa

İnsanlı uzay uçuşlarını yöneten Loverro'nun istifa ettiği duyurulsa da Amerikan medyasında NASA Direktörü Jim Bridenstine ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Loverro'nun yerine yardımcısı Ken Bowersox'un vekalet edeceği belirtildi.

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderiyor.

SPACEX'İN İLK İNSANLI SEFERİ OLACAK

Crew Dragon Kapsülü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölüRusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Sosyal medyadan duyurdu! Bakan Albayrak'tan 3 müjde

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
ABD'de 'Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir' iddiası

ABD'de korkutan iddia: Ölümler 3 katına çıkabilir

Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Rusya'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Trump koronavirüs için o ilacı önerdi: Kullanmak için doktorunuza danışın

Koronavirüs için o ilacı önerdi: Doktorunuza danışın

Trump ve DSÖ arasındaki koronavirüs savaşında sıcak gelişme! Ültimatom gibi mektup

Trump ve DSÖ savaşı büyüyor

ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD'de tavşanları etkileyen yeni ölümcül salgın uyarısı

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bin 64'e yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bin 64'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.