10 yıl önce yaşananlar ortaya çıktı: Başbuğ'un tutuklanmasına Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti! "Kulis bilgisi" diyerek anlattı

Başbuğ'un tutuklanma süreciyle ilgili ses getirecek açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti. Başbuğ'un 2012'de Ergenekon davasında tutuklanması üzerine Erdoğan, Başbuğ'un tutuksuz yargılamasından yana olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.

"BU NASIL OLUR"

Erdoğan'ın haberi televizyonda gördüğü an ve o an verdiği tepkiler ise "kulis bilgisi" olarak Haber Global canlı yayınında Mehmet Acet tarafından paylaşıldı. Acet konuyla ilgili şunları anlattı:

"Bir kulis bilgisi olarak şunu aktarmak isterim. Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili karar verildiği dönem başbakan Erdoğan. O dönem yanında bulunan, hala A takımında olan bir isim bana bunu anlattı. Televizyonda İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili haber son dakika olarak çıkınca büyük bir şaşkınlık yaşıyor sayın Erdoğan, "Bu nereden çıktı, nasıl olur" diye. Kendisi o anda televizyondan öğreniyor ve şaşkınlıkla tepki gösteriyor. Zaten hemen arkasından "Tutuksuz yargılanmalıdır" diye açıklamaları var sayın Erdoğan'ın."

