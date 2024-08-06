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  4. 10 yıldan uzun süredir arananlar da vardı! Daha fazla kaçamadılar: Son 5 günde aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

10 yıldan uzun süredir arananlar da vardı! Daha fazla kaçamadılar: Son 5 günde aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

06.08.2024 08:22
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06.08.2024 08:22
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Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 4 bin 517 firari yakalandı. Son 5 günde düzenlenen Çember-20 operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıntıları ve görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde son 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik "Çember-20" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kaydı bulunan 4 bin 517 firari gözaltına alındı.

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10 YILDAN UZUN SÜREDİR ARANANLAR VARDI

Bu kişilerden 4 bin 489’unun 5 yıla kadar, 19’unun 5-10 yıla kadar, 9’unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi. Yakalananlardan 731’inin narkotik, 698’inin hırsızlık, 458’inin kaçakçılık ve organize, 454’ünün dolandırıcılık, 180’inin yağma, 131’inin cinsel, 124’ünün adam öldürme ve 39’unun terör suçlarını işledikleri için arandığı belirlendi.

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EV VE İŞYERLERİ BASILDI

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
firari suçlu
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