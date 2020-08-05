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100 dolarlık fiyatı ile dikkat çeken telefon: Nokia C3!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

HMD Global ile güçlerini birleştirip Android’e geçen Nokia, bu süreçte orta ve giriş seviyesine odaklanmıştı. Nokia bugün ise karşımıza 100 dolarlık yani 700 TL’lik yeni telefonu Nokia C3 ile çıktı.

100 dolarlık fiyatı ile dikkat çeken telefon: Nokia C3!

Peynir ekmek gibi satması beklenen bu telefon özellikleri ile şaşırtmayı başarıyor.

NOKİA C3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Fiyatı uygun tutmak adına 5.99 inç büyüklüğünde 1440 × 720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelen telefonda sekiz çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan Unisoc SC9863A yonga seti bulunuyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelin Android 10 ile çalışması ise herkesi şaşırtıyor.

Telefonun arkasında 8 Megapiksel f/2.0 diyafram ve önünde ise 5 Megapiksel f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor. Tabii bu fiyattan öyle 3’lü kamera kurulumu beklememek lazım. Ancak yine de gün içerisinde bu kameranın iş göreceğini söyleyebiliriz.

3.040 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonumuz gün boyu kullanım deneyimi vadediyor. Unutmadan söyleyelim; Nokia C3'ün Türkiye'de satılması beklenmiyor.

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