4 gün şiddetli karnı ağrıdı: Gerçek röntgende ortaya çıktı! 100 güçlü mıknatısı görenler hayrete düştü! Tıp tarihine geçti...

Yeni Zelanda’da 13 yaşındaki bir çocuğun çevrim içi alışveriş platformundan satın aldığı yaklaşık 100 yüksek güçlü mıknatısı yutması, tıp dünyasını şoke etti. Tauranga Hastanesi’nde çekilen röntgenlerde ortaya çıkan görüntüler, mıknatısların çocuğun bağırsaklarında ciddi hasara yol açtığını gösterdi. Olay alışveriş platformlarının çocuklar için taşıdığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde…

Sedef Karatay

Yeni Zelanda’da 13 yaşındaki bir çocuğun, çevrim içi alışveriş platformundan satın aldığı yaklaşık 100 yüksek güçlü mıknatısı yutması, tıp dünyasında tarihe geçti. Olay, çevrim içi platformların çocuklar için taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

DÖRT GÜNLÜK KARIN AĞRISININ ARDINDAKİ GERÇEK

Kuzey Adası’ndaki Tauranga Hastanesi’ne dört gün boyunca süren karın ağrısı şikayetiyle getirilen çocuk, yaklaşık bir hafta önce 80-100 adet 5x2 mm boyutlarında yüksek güçlü neodimyum mıknatıs yuttuğunu itiraf etti.

Çekilen röntgen görüntüleri, mıknatısların bağırsaklarda dört ayrı düz çizgi halinde kümelendiğini ve manyetik kuvvetler nedeniyle farklı bağırsak bölümlerinin birbirine yapıştığını ortaya koydu.

AMELİYATLA BAĞIRSAK PARÇASI ALINDI

Doktorlar, mıknatısların bağırsaklarda ciddi hasara yol açtığını tespit etti. Çocuğun bağırsağının bir bölümü ve mıknatıslar cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Operasyon, tıp literatürüne geçti.

ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞİN TEHLİKELERİ GÖZLER ÖNÜNDE

New Zealand Medical Journal’da yayımlanan raporda, bu mıknatısların Yeni Zelanda’da Ocak 2013’ten beri yasak olduğu, ancak çocuğun bunları bir çevrim içi alışveriş platformlarından temin ettiği belirtildi.

Raporda, “Bu vaka, sadece mıknatıs yutmanın değil, aynı zamanda çevrim içi alışveriş platformlarının çocuklar için oluşturduğu tehlikeleri de göstermektedir.”

Doktorlar, ebeveynleri çocuklarının internet üzerinden yaptığı alışverişler konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
bağırsak düğümlenmesi Yeni Zelanda online alışveriş mıknatıs bağırsak
