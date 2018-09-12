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"100 günlük eylem planımızı tamamlamak üzereyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Şimdi 100 günlük eylem planımızı hemen hemen artık tamamlamak üzereyiz. İkinci 100 günlük eylem planında da yine vatandaşlarımıza hizmette yoğunlaşacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Şimdi 100 günlük eylem planımızı hemen hemen artık tamamlamak üzereyiz. İkinci 100 günlük eylem planında da yine vatandaşlarımıza hizmette yoğunlaşacağız." dedi.

Gül, Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışı için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Gül, ziyaretçilerle sohbet etti.

Bakan Gül, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret ettikten sonra Konya Valiliğine geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve kurum amirlerince karşılanan Gül, ''Valilik Şeref Defteri''ni imzaladı.

Gül, daha sonra programı kapsamında gittiği Büyükşehir Belediyesinde, Başkan Vekili Mithat Büyükalim tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Gül, belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konya'da, Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışı münasebetiyle Konya'mızdayız. Daha önce mart ayında geldiğimizde Konya'nın en acil bölge adliye mahkemesi talebi iletilmişti. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planında Konya'mızda bölge adliye mahkemesinin açılması vardı. Bugün bu açılışı yaptık. Adli yılla birlikte Konya'mıza, bölgemize hizmet eden çok önemli bir yargı hizmetini vatandaşlarımıza, yargı camiasına, hukukçularımıza AK Parti Hükümeti olarak bunu açmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu hizmetlere devam edeceğiz. Şimdi 100 günlük eylem planımızı hemen hemen artık tamamlamak üzereyiz. İkinci 100 günlük eylem planında da yine vatandaşlarımıza hizmette yoğunlaşacağız. AK Parti, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletiyle hep omuz omuza, gönül gönüle bu mücadeleyi, demokrasi mücadelesini ortaya koymuştur."

Gül, Türkiye'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna işaret ederek "Bu seçimlerde de en güzel sonuçları alacak, hizmetleri yapacak parti, kadro, AK Parti'dir. Bu vesileyle buradayız. İl Başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ana kadememiz, tüm AK Parti ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Bakan Gül'ü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez ve Abdullah Ağralı ile partililer karşıladı.

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