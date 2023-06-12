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  4. '100 km’den daha yakın...' Naci Görür sosyal medyadan paylaşıp uyardı! 'Büyük depremler üretebilirler'

'100 km’den daha yakın...' Naci Görür sosyal medyadan paylaşıp uyardı! 'Büyük depremler üretebilirler'

12.06.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depreminin ardından yaptığı açıklamalar dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Antalya'da yaptığı bir konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Antalya'nın aktif bir fay zonu üzerinde oturmadığını, içinden bir fay geçmediğini ancak birçok aktif faya yakın olduğunu söyleyen Görür, kente 100 km'den daha yakın olan bu fayların büyük depremler üretebileceğini ve belli ölçüde Antalya'yı etkileyebileceğini aktardı. Görür, zemin ve yapılaşma konusunda uyarıda bulundu.

'100 km’den daha yakın...' Naci Görür sosyal medyadan paylaşıp uyardı! 'Büyük depremler üretebilirler'

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da 'Depreme Dirençli Bir Antalya' konulu panele katılan ve açıklamaları gündem yaratan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından katıldığı panele ilişkin bir paylaşım yaptı. Görür, "Antalya’da deprem dirençli kentler konusunda bir panele katıldım. Hala bazı arkadaşlar konuşmamın içeriğini soruyor. Basitçe şöyle özetlenebilir" diyerek sosyal medya hesabından konuşmasının içeriğine ilişkin detaylar verdi ve uyarıda bulundu.

"GENELLİKLE KENTE 100 KM'DEN DAHA YAKIN OLUP BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİRLER VE BU DEPREMLER DE BELLİ ÖLÇÜDE ANTALYA'YI ETKİLEYEBİLİRLER"

Görür paylaşımında "1- Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın. Doğusunda Akşehir, batısında Fethiye-Burdur, güneyinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonu ve kuzeyinde ise göller bölgesine ait faylar var. Bu faylar genellikle eğim atımlı normal faylar. Genellikle kente 100 km’den daha yakın olup büyük depremler üretebilirler ve bu depremler de belli ölçüde Antalya’yı etkileyebilirler." dedi.

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"ÖZELLİKLE D-B AKSINDA KENT GENİŞLEMEMELİ VE FAY ZONLARINA YAKLAŞILMAMALI"

Görür paylaşımının devamında ise "2- Antalya’nın dağ bölgesinde zemin çok sağlam. Kentin oturduğu ova bölgesinde ise durum farklı. Ova bölgesinin batısında yaygın olarak travertenler yer alır. Bunlar da sağlam ve kuru zeminlerdir. Ovanın batısında çoğu kez kırıntılı genç çökeller ve alüvyonlar bulunur. Bol sulu olan bu birimler kötü kalitede zeminlerdir. Mümkünse buralar çok betona boğulmamalı, ağır ve çok katlı binalar yapılmamalıdır. Özellikle D-B aksında kent genişlememeli ve fay zonlarına yaklaşılmamalıdır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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deprem antalya Prof. Dr. Naci Görür naci görür

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