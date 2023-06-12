'100 km’den daha yakın...' Naci Görür sosyal medyadan paylaşıp uyardı! 'Büyük depremler üretebilirler'

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da 'Depreme Dirençli Bir Antalya' konulu panele katılan ve açıklamaları gündem yaratan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından katıldığı panele ilişkin bir paylaşım yaptı. Görür, "Antalya’da deprem dirençli kentler konusunda bir panele katıldım. Hala bazı arkadaşlar konuşmamın içeriğini soruyor. Basitçe şöyle özetlenebilir" diyerek sosyal medya hesabından konuşmasının içeriğine ilişkin detaylar verdi ve uyarıda bulundu.

"GENELLİKLE KENTE 100 KM'DEN DAHA YAKIN OLUP BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİRLER VE BU DEPREMLER DE BELLİ ÖLÇÜDE ANTALYA'YI ETKİLEYEBİLİRLER"

Görür paylaşımında "1- Antalya aktif bir fay zonu üzerinde oturmuyor, içinden bir fay geçmiyor ama birçok aktif faya (deprem kaynağına) yakın. Doğusunda Akşehir, batısında Fethiye-Burdur, güneyinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma zonu ve kuzeyinde ise göller bölgesine ait faylar var. Bu faylar genellikle eğim atımlı normal faylar. Genellikle kente 100 km’den daha yakın olup büyük depremler üretebilirler ve bu depremler de belli ölçüde Antalya’yı etkileyebilirler." dedi.

"ÖZELLİKLE D-B AKSINDA KENT GENİŞLEMEMELİ VE FAY ZONLARINA YAKLAŞILMAMALI"

Görür paylaşımının devamında ise "2- Antalya’nın dağ bölgesinde zemin çok sağlam. Kentin oturduğu ova bölgesinde ise durum farklı. Ova bölgesinin batısında yaygın olarak travertenler yer alır. Bunlar da sağlam ve kuru zeminlerdir. Ovanın batısında çoğu kez kırıntılı genç çökeller ve alüvyonlar bulunur. Bol sulu olan bu birimler kötü kalitede zeminlerdir. Mümkünse buralar çok betona boğulmamalı, ağır ve çok katlı binalar yapılmamalıdır. Özellikle D-B aksında kent genişlememeli ve fay zonlarına yaklaşılmamalıdır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.



