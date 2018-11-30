100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

AFAD, UMKE, AKUT ve belediye ekiplerinin gün ağarıncaya kadar çalışma yaptığı Bodrum'da evlerinde mahsur kalan kişiler tahliye edildi, su basan binalar temizlenmeye çalışıldı. Selin ardından çamura bulanan sokakları yıkama çalışmalarının devam ettiği ilçede drone ile havadan çekilen görüntüler de zararı gözler önüne serdi.

Bodrum'da sel sonrası ortaya çıkan tablo

Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri yağmur sularına teslim oldu.

Ekipler 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yaptı. İlk belirlemelere göre, 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü.

Perşembe günü saat 14.00’te başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez’de hissedildi.

Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü.

Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağmur düştü.

Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.