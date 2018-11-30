HABER

100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde selin neden olduğu hasarla ilgili temizlik ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Araçların sürüklendiği, evlerin sular altında kaldığı ilçede hasar tespit çalışanları yapıldı. 24 saat boyunca süren çalışmanın ardından ilk belirlemeler göre 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü.

AFAD, UMKE, AKUT ve belediye ekiplerinin gün ağarıncaya kadar çalışma yaptığı Bodrum'da evlerinde mahsur kalan kişiler tahliye edildi, su basan binalar temizlenmeye çalışıldı. Selin ardından çamura bulanan sokakları yıkama çalışmalarının devam ettiği ilçede drone ile havadan çekilen görüntüler de zararı gözler önüne serdi.

Bodrum'da sel sonrası ortaya çıkan tablo

Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri yağmur sularına teslim oldu.
Ekipler 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yaptı. İlk belirlemelere göre, 100 konut, 50 iş yeri ve 60 araç hasar gördü.
Perşembe günü saat 14.00’te başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez’de hissedildi.
Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü.
Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağmur düştü.
Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı.
Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.
Öte yandan, Bodrum esnafının ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak sel faciasından kurtulmak için önlem aldıkları görüldü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum sel yağış

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
HANİ DERLER YA ALLAHIN SOPASI YOK İŞTE ONUN ANLAMI BUDUR SEZONDA 3 LİRALIK ŞEYİ 30 LİRAYA SATARSAN İNSANLARI KAZIKLARSAN İLAHİ ADALET TECELLİ EDEDER NE EKERSEN ONU BİÇERSİN BETER OLUN.
işte kocadon işte Bodrum
aynen katılıyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Korkunç olay! Fabrikadaki köpek kulağını parçaladı

Dehşeti yaşadı! Paramparça oldu

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog! Doğruladı

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog!

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.