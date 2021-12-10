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  4. 100 milyondan fazla satmıştı! NES'in tasarımcısı Uemura hayatını kaybetti

100 milyondan fazla satmıştı! NES'in tasarımcısı Uemura hayatını kaybetti

10.12.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun konsolu NES'in (Nintendo Entertainment System) tasarımcısı Uemura Masayuki, 78 yaşında hayatını kaybetti. NES, dünya genelinde 100 milyonda fazla satmıştı.

100 milyondan fazla satmıştı! NES'in tasarımcısı Uemura hayatını kaybetti

Kyodo ajansının, Uemura Masayuki'nin misafir öğretim üyesi olduğu Ritsumeikan Üniversitesine dayandırdığı haberine göre, Japon elektronik mühendisi Uemura, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uemura, üniversite eğitimi sonrası 1971'de Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo'ya girerek, NES ve Super NES projelerinde çalışmıştı.

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Chiba Institue of Technology'den mezun olan Uemura, 2004 yılında Kyoto Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermişti.

Uemura'nın liderliğindeki ekibin çalışmalarıyla Japon firma NES'i 1983'te, Super NES'i 1990'da piyasaya sürmüştü.

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Japonya'da o dönem "aile bilgisayarı" (FamiCom) olarak bilinen iki konsol, dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.

NINTENDO'YA KATKISI BÜYÜK

Uemura'nın tasarımcısı olduğu konsollar vasıtasıyla, Japon Nintendo sektörün en büyük video oyun ve konsol üreticilerinden biri haline gelmişti.

Nintendo'nun 2020 mali yılında net karı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti.

(AA)

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