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Nintendo Switch (OLED model) duyuruldu! İşte fiyatı ve özellikleri

06.07.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nintendo, Nintendo Switch (OLED model) adını taşıyan yeni oyun konsolunu duyurdu. 7 inç 720p OLED ekranı ile farklılaşan Nintendo Switch (OLED model), önceki modele göre çok büyük yenilikler sunmuyor ancak yine de dikkat çekici. Peki Nintendo Switch OLED'in fiyatı ne kadar?

Nintendo Switch (OLED model) duyuruldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Nintendo Switch OLED'den önce çıkan söylentiler, Nintendo Switch Pro üzerineydi. Ayrıca yeni Switch'in içinde yeni bir Nvidia çipi yer alacağı öne sürülüyordu. Ancak Nintendo bugün, Nintendo Switch Pro yerine Nintendo Switch (OLED model) olarak lanse ettiği, OLED ekranlı Nintendo Switch'i görücüye çıkardı.

NINTENDO SWITCH (OLED MODEL) ÖZELLİKLERİ

Nintendo Switch (OLED model), genel olarak orijinal Nintendo Switch ile neredeyse aynı. Ancak önemli farklar da yok değil. Yine taşınabilir bir boyutta olan OLED ekranlı Switch, 7 inç büyüklüğünde ve 720P çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geliyor.

Nintendo Switch (OLED model)

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Beklendiği üzere Joy-Con kontrolörlerine destek veren OLED ekranlı Switch'te 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nintendo'ya göre yeni Switch, ayarlanabilir bir standa, kablolu LAN bağlantı noktasına ve gelişmiş ses özelliklerine sahip. Tüm Nintendo Switch oyunları Nintendo Switch (OLED model) ile oynanabiliyor.

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NINTENDO SWITCH (OLED MODEL) FİYATI

Nintendo Switch OLED'in fiyatına gelelim. Switch'in OLED modeli yurt dışında 8 Ekim'den itibaren 350 dolardan satışa sunulacak.

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