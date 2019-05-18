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100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, o ilk adım 100 yıl önce bugün Samsun'da atılmıştı. Vatanın düşman güçlerinden kurtuluşu için atılan bu adımın anılması için her sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve gençlik Bayramı kutlanmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahip bu dönüm noktasının 100. yılını kutlayacağız. Bu önemli günün anlam ve önemini gençlerle paylaşmak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak isteyenlere 100. yıla özel yazılı ve resimli 19 Mayıs mesajları derledik.

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin dönem noktalarından birinin yıl dönümünde hem de 100. Yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı Samsun'a attı. İşte 19 Mayıs bayramının tarihi ve bu özel günün anlam ve önemini anlatan 100. yıla özel 19 Mayıs mesajları... Gençlere armağan edilen bu özel günle ilgili mesajları Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlardan paylaşabilirsiniz. Haberimizde hem yazılı hem de resimli 19 Mayıs mesajları yer almaktadır.

19 MAYIS MESAJLARI

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağanı, 100. yaşına gelen egemenliğimizin bu kıvançlı ve onurlu gününü, 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.

  • Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını 100. yılında gururla anıyor ve 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı‘nı kutluyorum.

  • Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da 100 yıl önce bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mı kutlu olsun.

  • Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk

  • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk

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    • Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. 100. yılında At?türk’ü Anm?, Gençlik ve Spor B?yr?mının anlam ve önemini unutmayın.

    • Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

    • Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun.

    • Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

    • Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

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    • Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

  • Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • resimli 19 mayis mesajlari 2

    • Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Türk Milleti’nin büyük Önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

    resimli 19 mayis mesajlari 3

    • Türk çocuğu kendine güven ama çok çalışmayı ihmal etme. Daima başarıya odaklan. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

    • Ey Türk gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla ve 100. yılında bu önemli günün anlam ve önemini idrak et. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI

    Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

    Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

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    19 MAYIS BAYRAMININ TARİHİ

    Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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    'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
    1919 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdüler1919 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdüler
    1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü
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