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  4. 1000'den fazla kişiye mezar olmuştu! Montevideo Maru'nun enkazı bulundu

1000'den fazla kişiye mezar olmuştu! Montevideo Maru'nun enkazı bulundu

22.04.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetler tarafından yanlışlıkla batırılarak çoğunluğu Avustralyalı askerlerden oluşan ve toplamda 1000'den fazla savaş esirinin hayatına mal olan Montevideo Maru gemisinin enkazı bulundu.

1000'den fazla kişiye mezar olmuştu! Montevideo Maru'nun enkazı bulundu
  1. Dünya Savaşı sırasında yaşları 15 ile 60 arasında değişen 1000'den fazla asker ve sivil savaş esirini taşıyan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru, müttefik kuvvet ABD tarafından savaş esiri taşıdığından habersiz olarak torpidoyla 1 Temmuz 1942 yılında batırılmıştı. 4 torpidoyla 10 dakika gibi bir sürede batan gemide, 979 Avustralyalı asker ile sivil savaş esiri bulunuyordu ve olay Avustralya tarihine ‘tüm zamanların en kötü deniz kazası’ olarak geçti.

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4000 METREDE BULUNDU

Arama çalışmalarını yürüten Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Silentworld Vakfı, bugün basın açıklaması yaparak gemi enkazının Filipinler sahili yakınlarında, 4 bin metre derinlikte bulunduğunu duyurdu. Basın açıklamasında konuyla ilgili “Enkaz, RMS Titanic'ten daha derinde, 4000 m'den fazla derinlikte yatıyor ve kalıntıları veya insan kalıntılarını kaldırmak için herhangi bir çaba sarf edilmeyecek” denildi.

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20 yıllık bir çalışma ve 5 yıllık bir planlamayla Montevideo Maru’nun enkazını bulan ekibin lideri ve Vakfın Direktörü John Mullen keşifle ilgili “Görevde kaybettiğini yıllar geçse de unutmayan, aramaktan vazgeçmeyen bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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