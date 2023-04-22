1000'den fazla kişiye mezar olmuştu! Montevideo Maru'nun enkazı bulundu

Arama çalışmalarını yürüten Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Silentworld Vakfı, bugün basın açıklaması yaparak gemi enkazının Filipinler sahili yakınlarında, 4 bin metre derinlikte bulunduğunu duyurdu. Basın açıklamasında konuyla ilgili “Enkaz, RMS Titanic'ten daha derinde, 4000 m'den fazla derinlikte yatıyor ve kalıntıları veya insan kalıntılarını kaldırmak için herhangi bir çaba sarf edilmeyecek” denildi.
20 yıllık bir çalışma ve 5 yıllık bir planlamayla Montevideo Maru’nun enkazını bulan ekibin lideri ve Vakfın Direktörü John Mullen keşifle ilgili “Görevde kaybettiğini yıllar geçse de unutmayan, aramaktan vazgeçmeyen bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.
Kaynak: DHA