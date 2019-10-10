Bugün 100'e yakın kemik iliği, kök hücre nakil merkezinin bulunduğunu ve binlerce hastanın tedavi edildiğini vurgulayan Topaloğlu, "Bu tedaviler uluslararası standartların üzerinde. Bu, gerçekten gurur verici bir özellik. Bugün sağlık turizmi kapsamında Avrupa'dan, çevre coğrafyalardan, Azerbaycan'dan, Irak'tan çok sayıda hasta geldiğini ve başarılı şekilde nakillerinin gerçekleştiğini biliyoruz." dedi.

Serkan Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kemik iliği naklinin 1984'te yapıldığını ve aradan geçen 35 yılda oldukça önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesince bir otelde, Kök Hücre Nakil Merkezi'nin bininci hastaya kök hücre nakli gerçekleştirmesi dolayısıyla "1000. Kök Hücre Nakli" etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Bundan 15 yıl önce hastalar nakil için yurt dışına gönderilirken bugün artık sağlık turizmi kapsamında yurt dışından çok sayıda nakil için hasta alabilir konuma geldik." dedi.

- "Nakil merkezlerinin sayısı 10'lardan 90'a kadar çıktı"

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven de Türkiye'nin kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, üremeye yardımcı tedaviler, yanık yoğun bakım gibi özellikli alanlarda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini, bu ilerlemelerin en önemlilerinden birinin de onkoloji, hematoloji alanında olduğunu ifade etti.

Türkiye'de çok sayıda kapsamlı onkoloji merkezinde, ileri düzeyde her türlü onkolojik tedavinin yapılabildiğini vurgulayan Güven, "Çok kapsamlı kemik iliği ve kök hücre nakillerinin yapılabildiğini müşahede ediyoruz. Bu gelişmelerle birlikte onkoloji, hematoloji hastalarında hem yaşam kalitesini arttığını hem de yaşam süresinin uzadığını da söylemek mümkün. Bugün ülkemizde son yıllarda nakil merkezlerinin sayısını 10'lardan 90'a kadar çıktığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Güven, Türkiye'nin başarı oranına bakıldığında gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Hatta bazı alanlarda onların çok daha ilerisinde olabildiğini görüyoruz. Bundan 15 yıl önce hastalar nakil için yurt dışına gönderilirken bugün artık sağlık turizmi kapsamında yurt dışından çok sayıda nakil için hasta alabilir konuma geldik." ifadelerini kullandı.