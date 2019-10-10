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"1000. Kök Hücre Nakli" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: - "Bundan 15 yıl önce hastaların nakil için yurt dışına gönderilirken bugün artık sağlık turizmi kapsamında yurt dışından çok sayıda nakil için hasta alabilir konuma geldik"

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Bundan 15 yıl önce hastalar nakil için yurt dışına gönderilirken bugün artık sağlık turizmi kapsamında yurt dışından çok sayıda nakil için hasta alabilir konuma geldik." dedi.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesince bir otelde, Kök Hücre Nakil Merkezi'nin bininci hastaya kök hücre nakli gerçekleştirmesi dolayısıyla "1000. Kök Hücre Nakli" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Erkan Çiçek, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş katıldı.

Serkan Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kemik iliği naklinin 1984'te yapıldığını ve aradan geçen 35 yılda oldukça önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Bugün 100'e yakın kemik iliği, kök hücre nakil merkezinin bulunduğunu ve binlerce hastanın tedavi edildiğini vurgulayan Topaloğlu, "Bu tedaviler uluslararası standartların üzerinde. Bu, gerçekten gurur verici bir özellik. Bugün sağlık turizmi kapsamında Avrupa'dan, çevre coğrafyalardan, Azerbaycan'dan, Irak'tan çok sayıda hasta geldiğini ve başarılı şekilde nakillerinin gerçekleştiğini biliyoruz." dedi.

- "Nakil merkezlerinin sayısı 10'lardan 90'a kadar çıktı"

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven de Türkiye'nin kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, üremeye yardımcı tedaviler, yanık yoğun bakım gibi özellikli alanlarda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini, bu ilerlemelerin en önemlilerinden birinin de onkoloji, hematoloji alanında olduğunu ifade etti.

Türkiye'de çok sayıda kapsamlı onkoloji merkezinde, ileri düzeyde her türlü onkolojik tedavinin yapılabildiğini vurgulayan Güven, "Çok kapsamlı kemik iliği ve kök hücre nakillerinin yapılabildiğini müşahede ediyoruz. Bu gelişmelerle birlikte onkoloji, hematoloji hastalarında hem yaşam kalitesini arttığını hem de yaşam süresinin uzadığını da söylemek mümkün. Bugün ülkemizde son yıllarda nakil merkezlerinin sayısını 10'lardan 90'a kadar çıktığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Güven, Türkiye'nin başarı oranına bakıldığında gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Hatta bazı alanlarda onların çok daha ilerisinde olabildiğini görüyoruz. Bundan 15 yıl önce hastalar nakil için yurt dışına gönderilirken bugün artık sağlık turizmi kapsamında yurt dışından çok sayıda nakil için hasta alabilir konuma geldik." ifadelerini kullandı.

- "Gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı seviyeye geldik"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Erkan Çiçek de Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin en büyük kök hücre merkezlerinden biri olduğunu ve dünyadaki sayılı birçok merkezle boy ölçüşebildiğini vurguladı.

Çiçek, kök hücrenin ne olduğu, kimin kök hücreye ihtiyaç duyduğu ve nasıl bağışçı olunacağı konusunda doğru bilgilerin vatandaşlarla paylaşılmasının önemine işaret etti.

Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ise 2009'da binlerce hastanın nakil sırası beklediğini anımsatarak o dönemde hastane olarak kendi nakil merkezlerini açtıklarını ifade etti.

Bugün bininci nakillerini gerçekleştirdiklerini aktaran Altuntaş, bu bin nakilin ardında çok büyük bir emek, özveri ve arzu olduğunu söyledi. Altuntaş, şunları kaydetti:

"Kök hücre nakli anlamında hastanemiz dışında ülkenin fotoğrafını bir akademisyen olarak çekmek gerekirse yaklaşık son 20 yılda nakil merkezlerimiz 10'lardan bugün 90'ının üzerinde, nakil sayımız yüzdeyken bugün 5 binde. Gururla söyleyebilirim, Avrupa'nın kök hücre naklinde ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak lideriyiz. Ancak biz İngiltere, Almanya, Fransa gibi ekonomik olarak çok gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı seviyeye geldik. Bunda son yıllarda uygulanan teşvik edici, düzenleyici uygulamaların çok büyük bir katkısı vardır."

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