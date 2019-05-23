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102 yaşındaki huzurevi sakininin "cinayet itirafı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

102 yaşındaki huzurevi sakininin "cinayet itirafı"

Fransa'da, huzurevinde yaşayan 102 yaşında bir kadının cinayet işlediğinden şüpheleniliyor.

BBC'nin haberine göre, olay, ülkenin kuzeyinde yer alan Chezy-sur-Marne şehrinde meydana geldi.

Cinayet, 102 yaşındaki kadının, bakıcıya "birini öldürdüğünü" itiraf etmesiyle ortaya çıktı.

Yatağında hareketsiz bulunan 92 yaşındaki huzurevi sakininin ölüm nedeninin, başına aldığı darbeler ve boğulma olduğu tespit edildi.

Arkadaşını öldürdüğünden şüphelenilen 102 yaşındaki kadının, gözetim amacıyla bir psikiyatri kliniğine kaldırıldığı ifade edildi.

Olay sonrasında çok tedirgin ve korkmuş bir durumda olduğu belirtilen yaşlı kadının, ceza alıp almayacağı ise yapılacak psikolojik testlerin sonucunda belli olacak.

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