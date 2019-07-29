HABER

1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:45 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

Karara tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.

'KARAR ŞEHİT VE GAZİLERİN HATIRASINI ZEDELİYOR'

Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Bildiride imzası bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz." (AA)

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarıAvrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaretTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akademisyen bildiri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

Samsun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.