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11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer aldığı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açıldı.

11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı

LEFKOŞA, (DHA) - 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer aldığı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Binası’nda yer alan müzenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin bilim, eğitim ve doğaya giden yolu keşfetme ortamı olduğunu ifade ederek, üniversitenin önemli bir sentezi gerçekleştirmek amacıyla ivmesini sürekli artırdığını söyledi.

Müzenin, Türkiye ve dünyanın çeşitli kurumlarıyla iş birliği içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Hassan, müze ile yeni bir ulus ötesi nitelik kazanıldığını, müzenin bitki birikimi, sergilemesi, mekan özellikleri ve metotları ile uluslararası sıfatı hak ettiğini belirtti.

Bitki örneklerinin kurutularak özel tekniklerle saklanmasının 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmaların ürünü olduğunu dile getirerek, müzenin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Hassan, “Kıbrıs’a özgü bin 600’e yaklaşmış bitki türünün 11 bin örneği, Kıbrıs’a özgü 140 ve Kuzey Kıbrıs’a özellikle Beşparmak Dağları bölgesinde yer alan 19 çeşit bitki türü müzede yer alıyor. Fosiller ve jeolojik materyaller, böcek örnekleri, uğur böceği koleksiyonu, sürüngen örnekleri, mantarlar, deniz yosunları sergileniyor” dedi.

Müzenin biyoloji, eczacılık, tıp, farmakoloji, ormancılık, besin mühendisliği konularında çalışmalara yeni imkan ve görüş açıları sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Hassan, üniversiteler arası iş birlikleri ve TUBİTAK projeleri ile zenginleşeceğine vurgu yaptı.

220 MİLYON YIL ÖNCESİNE DAYANAN ÖRNEKLER VAR

Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar da konuşmasında, “2005 yılında T.C. Büyükelçiliği’nin Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) temelinde ilk evaploidler konusunda evaporit çalışmaları yaptık. 2010 yılından itibaren muazzam çalışmalar yürüttük. 92 milyon yıl önce deniz altı lavları ile başlayan Kıbrıs Jeolojisinden örneklerimiz var. Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçları göreceğiz. Çalışmalarımız sürdürerek size geniş bir koleksiyonda daha fazla örnekler sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel ile diğer yöneticiler Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından katılımcılara müzeyle ilgili detaylı bilgiler verildi.

11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı

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