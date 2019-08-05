Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye ile aralarındaki ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını ifade ederek, "Türkiye ile ilişkileri her alanda daha da güçlendirmeye özel önem vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kamilov, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti.

Türkiye'nin, Özbekistan için kardeş ülke olduğunun altını çizen Kamilov, Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve kültürel alanda büyük potansiyele sahip bir ülke ve Özbekistan'ın uluslararası arenadaki güvenilir stratejik ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Abdulaziz Kamilov, geçen yıllarda yapılan karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa açtığına dikkati çekerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını anlattı.

Kamilov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yıl Özbekistan'ı ziyareti sırasında taraflarca Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edildiğini anımsattı.