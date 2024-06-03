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  4. En kanlı seçimden tarihe geçen sonuç çıktı! 38'den fazla siyasetçi öldürülmüştü

En kanlı seçimden tarihe geçen sonuç çıktı! 38'den fazla siyasetçi öldürülmüştü

03.06.2024 11:31
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Meksika'da düzenlenen yerel seçim ve devlet başkanlığı seçimi dün itibarıyla sona erdi. Meksika'da yapılan bu seçimler öncesinde 38 siyasetçi suikaste uğradı. Tarihin en kanlı seçimini yaşayan Meksika'da devlet başkanlığına Claudia Sheinbaum geldi. Ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan Sheinbaum böylelikle Meksika tarihine de geçti.

En kanlı seçimden tarihe geçen sonuç çıktı! 38'den fazla siyasetçi öldürülmüştü

Meksika'da düzenlenen seçimlerde 99 milyon kişi oy kullandı. Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Mexico City'nin eski solcu belediye başkanı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, seçimlerin kazananı oldu. Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için de tercihte bulundu.

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SEÇİM SÜRECİNE SUİKASTLER DAMGA VURDU

Tam 38 siyasetçi düzenlenen suikastler sonucu hayatını kaybetti.

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Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.

Obrador, sonuçların ardından Sheinbaum'u tebrik etti.

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MUHALEFET YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Meksika muhalefetinin başkan adayı Xochitl Galvez Pazartesi günü yaptığı açıklamada iktidar partisinden rakibi Claudia Sheinbaum karşısında yenilgiyi kabul ettiğini söyledi.

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Galvez Mexico City'deki bir otelde destekçilerine yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçlarını kabul etmek üzere Dr. Claudia Sheinbaum ile temasa geçtim” dedi.

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SHEINBAUM'UN SEÇİM ZAFERİ COŞKUYLA KUTLANDI

Sheinbaum'un destekçileri, sonuçların açıklamasının ardından başkent Mexico City'de bir araya geldi.

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Binlerce kişi bayraklar ve pankartlarla seçim zaferini kutladı.

Sheinbaum, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

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ÇEVRECİ VE FEMİNİST TUTUM VAADİ

Sheinbaum birkaç gün önce, Liberation gazetesine verdiği röportajda,eski başkan Lopez Obrador'un sosyal politikalarını devam ettirmek istediğini ancak daha çevreci ve feminist olmak istediğini söyledi.

(AA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Meksika suikast
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