11 derece hava genellikle mevsim geçişlerinde görülen serin mi sıcak mı ikilemine neden olan bir sıcaklık derecesidir. Bu açıdan hem üşümemek hem de gün içerisinde rahat hissetmek için doğru kıyafet seçimi yapmak gerekmektedir. Bilhassa gün içerisinde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak büyük önem taşır. İlkbaharın ısınmamış sonbaharın rüzgarla üşütmeye başladığı bu dönemde kişiler kıyafetlerini doğru seçmek isterler. Bu noktada 11 derece havada nasıl giyinilir sorusuna yanıt aranır.

11 derecede ne giyilir? 11 derece havada nasıl giyinilir?

11 derece havada basit ve işlevsel parçalar kullanılması oldukça önemlidir. Bu sayede hem şık hem de konforlu bir görünüm yakalanabilir. Bu sıcaklık derecesi genellikle ilkbaharda ya da sonbaharda görülür. Bu mevsimlerde havanın gün içerisinde değişme ihtimali yüksektir. Böyle durumlarda katmanlı giyinmek her zaman en iyi çözüm olacaktır.

İlk olarak iç katmana pamuklu bir tişört ya da ince bir uzun kollu bluz tercih edilebilir. Bu parçalar hem rahat hem de nefes alabilir olduğu için gün içinde terlemeye ve rahatsızlığa yol açmaz. Üzerine ise ince bir triko kazak, ya da ince bir hırka sıcaklık dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Bu havada kalın kazaklara çoğu zaman gerek duyulmaz. Çünkü 11 derece sıcaklık sert bir soğuk yaratmaz.

Dışarıda rüzgar geçirmeyen bir mont, ceket ya da ince dolgulu bir kaban ideal bir tercih olacaktır. Bu tür dış giyim ürünleri hem rüzgâra karşı koruma sağlar hem de hareket etmeyi kolaylaştırır. Eğer hava bulutluysa ve yağmur ihtimali varsa suya dayanıklı bir mont tercih etmek daha doğru olacaktır. Kapüşonlu modeller de ani hava değişimlerine karşı uygun bir seçenektir.

Alt giyimde ise standart kalınlıkta bir kot pantolon, jogger pantolon ya da kumaş pantolon yeterlidir. Çok üşüyen kişiler için ince bir termal içlik giymek fazladan konfor sağlayabilir. Fakat çoğu zaman 11 derecede buna ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu yüzden orta kalınlıkta bir pantolon yeterli olacaktır.

Ayakkabı tercihinde spor ayakkabılar, hafif botlar ya da bilek boyu modeller düşünülebilir. Yağmur ihtimali varsa su geçirmeyen tabanlı ayakkabılar giyilmesi gerekir. Ayakları çok üşüyen kişiler için hafif kalın çoraplar bu durumda ideal bir çözüm olabilir.

Aksesuarlar seçimi 11 derece havada önemli bir rol oynayabilir. Bunun için ince bir atkı tercih edilebilir. İnce atkı rüzgarlı havadan koruyacaktır. Şart olmasa da rüzgarlı günlerde sabah ve akşam saatlerinde ince bir bere taşınabilir.