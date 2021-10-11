11 Ekim- 17 Ekim haftalık burç yorumları! Karmaşalardan uzaklaşma zamanı

Oğlak burcu elindeki maddi manevi değerleri daha iyi anlamış olabilir. Böylece elindekileri artık daha verimli kullanabilir. İşte 11 Eylül- 17 Ekim haftası Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Terazi, Yay, Kova, Başak, Balık, Aslan, Akrep, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana hedeflerinizi belirlemek ve hedefinizin peşinden gitmekle ilgili yaşadığınız gecikme ve dağınıklıklar yavaş yavaş sonlanmaya başlayacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde daha kalıcı dostluklar, ilişkilerinizde sağlamlık arayışı gündeme gelecektir. Bazılarınız için seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir. Maddi konularda ise daha çok yüklü alım-satım konuları, yüklü borçlanmalar veya yüklü borçları ödeme gibi önemli gündemlerle ilgili ilerleyişler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Haftanın ilk yarısında iş görüşmeleri, ilişkilerin geleceğine dair ortak konuşmalar ve kararlar gündeme gelebilir. Kadınlarla ilişkilerinizdeki fikir ayrılıklarını akıllıca yönetin. Haftanın ikinci yarısında süregelen davalarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Bir anlaşmazlığı uzlaşma ile bitirebilirsiniz. Hafta başındaki gerilimler de hafta sonunda çözülebilir. Taşınma süreçleri için bu hafta karmaşık süreçler getirebilir.

BOĞA

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana hayatınızın nereye vardığını, nereye varacağını sorgulamış olabilir; hayatınızı kökten değiştirebilecek kararlarda daha çekimser ve kararsız kalmış olabilirsiniz. Satürn'ün retro hareketinin bitmesi, Haziran ayından bu yana kafa yorduğunuz gelecek planlarının, içsel sorgulamaların bir noktaya vardığını, artık hareket etme zamanının geldiğini söyleyecek. Aşk ilişkilerinize dair, evlenme ve boşanma gibi ciddi adımlarla ilgili önemli gündemler önümüzdeki süreçte karşınıza gelmeye başlayacaktır. Haftanın ilk yarısında krediler ve ödemeler, borçlar ve finansal konularla ilgili bir karmaşayı çözme durumu gündeminizde olabilir. Eşin finansal gündemleri gelecek planlarınızı belirleyebilir. İş hayatından yana Çarşamba, Perşembe günlerinde oldukça şanslı olabilir, beklediğiniz bir haberi alabilir, iş görüşmelerinizde beklediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Sağlık sorunlarıyla ilgili bir süredir karmaşanız varsa bu hafta rahatlayacağınız bir sonuç ve netleşme olacaktır.

İKİZLER

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana eğitim, yurtdışı ve seyahatlerle ilgili konularda yaşadığınız belirsizlik, bekleyiş veya yönsüzlük hali son bulmaya başlıyor. Daha uzun vadeli planlar yapabilecek, önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız. Süregelen ciddi ilişkilerinizde evliliğe, gelecek planları yapmaya dair daha sağlıklı konuşmalar yapmaya ve kararlar alınmaya başlanabilir. İş hayatınızda ise akılcı ve gerçekçi bakıp, ideallerinizi gerçekleştirmeyi birincil önemde göreceksiniz. Bu da memnun olmadığınız veya sizi ilerletmeyen işlerden ayrılma, yeni anlaşmalar yapıp imzalar atma durumunu getirebilir. Venüs, artık ilişkiler alanınızda ilerlediği için aşk ilişkilerinizde ve partnerliklerinizde daha güçlü duygular ve tutkular ortaya çıkabilir. Yalnızlar için şans ve fırsatın arttığı bir dönem başlıyor. Özellikle Çarşamba, Perşembe günlerinde ilişkilerinizde atmak istediğiniz adımlar için gökyüzü sizi destekleyecektir.

YENGEÇ

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana maddi konularda yaşadığınız sıkışıklık ve tıkanıklığın son bulmaya başlayacağı bir döneme giriyorsunuz. Borçlarınızı ödemekte, zorunlu ödemelere yetişmekte geçtiğimiz 5 aylık süreç boyunca zorlanmış olabilirsiniz. Satürnün düz harekete geçişi bu alanda artık ilerleyebilmenizi sağlayacaktır. Ek gelir ve kazançlar, kazançlarınızı arttıracak alternatif yollar gündeme gelebilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde yaşadığınız belli belirsiz soğukluk ve mesafeler de son bulmaya başlayabilir. Eş ve partnerin finansal konularda bir girişimi ve yatırımı olabilir. Haftanın ilk yarısında iş hayatınızda ve günlük işlerinizde insanlarla ilişkileriniz önemli ve belirleyici olabilir. Sosyal çevrenizdeki kişilerle ve iş arkadaşlarınızla bir iş birliğine girebilirsiniz. Evinizde düzenlemeler yapmak, yaşam alanınızın enerjisini temizlemek bu hafta sizi daha pozitif enerjiler içinde tutacaktır. Karmaşalardan uzaklaşma zamanı.

ASLAN

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana yasal süreçlerle ilgili bir tıkanıklık, ilişkilerde yaşanan hak-haksızlık durumları ve sınırlarını bilememe gibi durumlar yoluna girmeye başlayacaktır. Hem ilişkilerden hem yasal süreçlerden yana hak ve haklının ortaya çıkmaya başlayacağı, adaletin çalışacağı bir dönem karşınıza gelmeye başlayacak. Satürn deneyimleri yavaş ilerleyen, kalıcı ödülleri içerir. Bu yüzden aceleci olmamalı ve sabrınızı korumalısınız. İlişkilerinizle ilgili sabrın sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Eş ve partnerinizin iş hayatı ve sorumluluklarıyla ilgili bir süredir sıkışıklık varsa önümüzdeki günlerde bu durumun çözülmeye başladığını görebilirsiniz. Taşınma konularıyla ilgili daha seçici olabilir, yavaş ilerleyen bir sürecin içinde olabilirsiniz. Komşularla ve kardeşlerle ilişkilerde doğru mesafeler içinde olma zamanı. Haftanın ikinci yarısında sosyal medya bazlı işler, sosyal çevrenizin genişlemesi ve kalabalık davetler gündemde olabilir.

BAŞAK

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana iş hayatınızdaki sıkıntılı süreç son bulmaya başlayacak. Satürnün yavaş ilerleyişi, sonuçlarını da hayatımızda yavaş görmemize sebebiyet verir. Bu yüzden bu tarih ve civarında yavaş yavaş çalışmaya başlayan bir durum ortaya çıkacaktır. Çalışma hayatınızda sabrınızın ödülünü alabilirsiniz. Süregelen bir durumun artık sonuna gelebilir, yeni bir döneme doğru ilerleyebilirsiniz. İş ilişkilerinizde profesyonel davranmak bu dönemde her zamankinden önemli olacaktır. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili sorunlarda tedavi süreçleri içerisinde olabilirsiniz. Süregelen evliliğinizde çocuklara dair konular, çocuk sahibi olma süreçleriyle ilgili konuşmalar gündemde olabilir. Bu hafta ilişkiler ve finansal konulardan yana şansınız, şartları zorlamak yerine sakin ve kabullenici olduğunuzda çalışacaktır. Takıntılı düşünceler, kaygılar ve kıtlık bilinci bu hafta uzak durmanız gerekenler olacaktır.

TERAZİ

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana çocuklarla ilgili konularda belirsizlik taşıyan konular, sıkıntı haline gelen durumlar çözülmeye başlayabilir. Çocuk sahibi olmaya dair kararsızlıklarınız sonlanabilir. Gebe kalmaya dair sıkıntılı süreçlere sahipseniz bu süreç ilerleyen günlerle birlikte bitebilir. Yalnızca Satürn konularının yavaş gelişen, sabır isteyen durumlar olduğunu unutmamalısınız. Aile üyeleriyle ilişkilerde ise bugünlerde bireysellik öne çıkabilir. Aile içerisinde daha olgun ve akıllıca hareket edilebilir. Aşk ilişkilerinizde ise çocuksu halinizi bitirmek ve daha olgun davranmak, daha akıllıca kararlar almak isteyebilirsiniz. Uzun vadeli düşüneceksiniz. Mevcut ilişkinizde eşitliğe ve haklılığa daha fazla önem verebilirsiniz. Bazı Teraziler geçmişe özlem duyabilir, geçmişteki ilişkisine dair bir adım atabilir. Özellikle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde bu durum daha çok çalışabilir. Haftanın ikinci yarısı boyunca hayattan keyif alma temaları öne çıkacaktır.

AKREP

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana yaşamınızda gerçekleştirmek istediğiniz bitiş ve başlangıçlarla ilgili yaşadığınız gecikmeler sonlanmaya başlıyor. Beklemeye alındığınız, mecburen beklediğiniz durumlar artık akmaya ve ilerlemeye başlayacak.Taşınmaz mal alım-satım konularında arayış ve bekleyişleriniz bir süredir mevcutsa bu konuda da ay sonuna doğru netleşme gelebilir. Özel hayatınızda evliliğinize dair sorgulamalarınızı bitirecek durumlar yaşayabilirsiniz. Taşınma durumları gerçekleşebilir. Sezgilerinizin güçlenmesi, farkındalığınızın artması, işaretçi rüyalarla birlikte daha önce fark edemediğiniz durumları görebilirsiniz. Gizli bir konu önünüze gelebilir. Konuşulduğunuzu duyabilirsiniz. Bir süredir içten içe düşündüğünüz planlarınızı ve hedeflerinizi ailenize ve yakınlarınıza açabilir, iş tasarılarınızı duyurabilirsiniz. Harcamalarınızın artış göstereceği günlerdesiniz. Bazı Akrep burçları için bugünlerde ev sahibi, kiracılar ve komşularla ilgili durumlar gündeme gelebilir.

YAY

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana kısa eğitimlerle ilgili tasarladığınız planlarınızı artık uygulamaya koyabilirsiniz. Süregelen kısa eğitim programlarınızı tamamlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde oluşan uzaklık veya anlaşmazlıklar yoluna koyulabilir. Karar almakta veya kararınızın arkasında durmakta zorlandığınız durumlar hangi alanda mevcutsa artık daha iradeli ve kararlı olmaya başlayacaksınız. İş bağlantılı seyahatler veya uzak mesafede iş fırsatları gündeme gelebilir, karşınıza gelebilir. Venüs de artık sizin burcunuzda ilerlerken özel hayatınızda ve iş hayatınızda aklınıza koyduğunuzu yapabilme, isteklerinizi kendinize çekebilme adına destekleyici çalışacak. Özellikle haftanın ilk yarısında daha hırslı olabilir, zaman zaman takıntı durumuna geçebilirsiniz. Görüntünüz ve tarzınızla ilgili harcamalarınız artmaya başlayabilir. Haftanın ikinci yarısında umutlarınızı yeşerten durumlar karşınıza gelebilir. Özellikle ilişkileriniz iyileşiyor ve sağlamlaşıyor.

OĞLAK

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana finansal konularda dengeyi sağlamakta veya yaptığınız finansal planları uygulamakta zorlanmış olabilirsiniz. Para biriktirmekte veya birikimleri yönetmekte tıkanıklıklar olmuş olabilir. Artık elinizdeki maddi-manevi değerlerin daha iyi farkına varabilir, daha bilinçli kullanabilirsiniz. Kendi potansiyelinizi iş hayatında daha iyi ortaya koyabileceksiniz. Kariyerinize dair kafa karışıklığınız bir tercih ve seçim ile sonlanmaya gidecek. Venüs, 12. evinizde ilerlerken hafta içerisinde zevkleriniz, duygularınız değişime gidebilir. Yurtdışı seyahatleri, yabancı dil eğitimleri ve uzak mesafe ilişkiler gibi konu başlıkları öne çıkabilir. Haftanın ilk yarısında duygusal birlikteliklerde ve kadınlarla ilişki arka plan durumlara karşı temkinli olma zamanı. Gizli işlerden ve etik dışı durumlardan kaçının. Size iyi karmalar yaratacak yardımlarda ve iyiliklerde bulunmak ilerleyen süreçte özellikle finansal bereketle size dönebilir.

KOVA

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana Satürnün sizin burcunuzdaki retrosu o dönemden bu yana hayatınızda istediğiniz ilerlemeleri sağlamakta veya istediğiniz hızda ilerlemekte destekleyici çalışmamış olabilir. Gelecek planlarınızı kurarken daha çok içe dönmüş, ikilemde kalmış olabilirsiniz. Artık yaşamın size daha kalıcı zeminler sunacağı, ilahi adalet sistemini görebileceğiniz, desteklendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yaz aylarındaki içsel sürecinizin artık hayatınıza yansımalarını görüyoruz. Son 5 aydır sabır ve emek gösterdiğiniz alanda artık ilerleme ve gelişim bekleyebilirsiniz. Hak ve adalet konuları öne çıkacağı için yasal süreçlerinizde lehinize olan bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Yasal, resmi başvurular ve vize işlemlerinden olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde dua halinde olun ve iyimser yanınızı koruyun; pozitif düşünmeye ve konuşmaya çalışın.

BALIK

Bu hafta haftanın ilk gününde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana iç dünyanızda yaşadığınız gerilimler, arayış hali, memnuniyetsizlik gibi durumlar varsa artık bunlar kaybolmaya başlayacak. Yurtdışı bağlantılı iş ve eğitim süreçlerinizdeki tıkanık veya yavaş ilerleyen durumlar çözülmeye başlayacak. Seyahat ve yolculuklarınız olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sınırları ve gereklilikleri bilerek hareket etme zamanı. Kadersel deneyimlere açık olduğunuz, karmanızın yansımalarını hayatınızda görebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Büyük riskler almak yerine maddi-manevi güvenliğinizi korumanız ve kendinizi garantiye alarak ilerlemeniz gereken durumlar olabilir. İlişkilerde gizli-saklı durumlara girmek ve aldatma-yanıltma karması çalıştırmaktan kaçının. Özellikle finansal konularla ilgili hakkınızı daha önce alamadığınız bir durum varsa bu hafta başlayan süreçle bu durum çözülmeye gidebilir. Miras, nafaka gibi davalarda ilerleyiş yaşanabilir.



