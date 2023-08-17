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11 gün boyunca yanlışlıkla diri diri gömüldüğü tabutun içinden çıkmaya çalıştı... "Kaçmak için tabutu pençeliyordu..."

17.08.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da 37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos'un ailesi, Rosangela'nın yanlışlıkla diri diri gömüldüğünü iddia etti. İddialara göre, 11 gün boyunca tabuttan dışarı çıkmaya çalışan 37 yaşındaki kadının 'kaçmak için tabutu pençelediği' ifade edildi...

11 gün boyunca yanlışlıkla diri diri gömüldüğü tabutun içinden çıkmaya çalıştı... "Kaçmak için tabutu pençeliyordu..."

Ailesinin 11 gün boyunda tabutunda ölüm kalım savaşı verdiğini düşündüğü Rosangela'nın mezardan çıkarıldığında bileklerinde yaralar ve tabutunda kan bulundu...

MEZARIN İÇİNDEN GELEN ÇIĞLIK VE PATLAMA SESLERİ...

2018 yılında ölen ve Brezilya'nın Riachao das Neves bölgesindeki bir mezarlığa gömülen 37 yaşındaki Rosangela'nın 'septin şoktan' öldüğü biliniyor. Bu sebebe bağlı olarak Rosangela, iki defa kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Rosangela defnedildikten 11 gün sonra mezarının yakınlarında oturanlar mezardan çığlık ve patlama sesleri duyduğunu iddia edince ailesi alarma geçti.

Aile üyeleri mezarı parçalayarak açtı ve Rosangela'yı hastaneye götürdü.

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VÜCUT SICAK, ELLER VE ALINDA YARALAR...

Rosangela'nın vücudunun hala sıcak olduğu ve kulak ve burun deliklerindeki pamuk yönünün değiştiği fark edildi.

Öte yandan kadının ellerinde alnında yaralar görüldü. Rosangela'nın ailesi tarafından tabutun kenarlarındaki çivilerin yukarı doğru itildiği ve iç kısımlarda çizikler ve kan olduğu iddia edildi.

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"MEZARDAN GÜMBÜRTÜ SESLERİ DUYDUM..."

Natalina Silva ismindeki bir görgü tanığı mezardan gece boyunca boğuk çığlıklar duyduğunu iddia etti.

Ayrıca Silva, yaptığı açıklamada, "Mezarın önüne geldiğimde içeriden gümbürtü sesleri duydum. Mezarlıkta oynayan çocukla benimle dalga geçiyor sandım. Sonra iki kez inlediğini duydum." ifadelerini kullandı.

Rosangela'nın annesi Germana de Almeida, kapağı açmaya çalıştığında çakılan çivilerin gevşediğini belirterek, "Elleriyle sanki dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi yaralanmıştı." dedi.

Mezarlığın yakınında yaşayan Ana Francisco Dias, Brezilya'nın Globo TV kanalına açıklamalarda bulunarak, "500'den fazla insan buraya gelip mezarlığa yardım etti, herkes görmeye gitti, birçok insan ayağına dokundu ve onun hala sıcak olduğunu gördü." dedi.

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POLİS SORUŞTURMASI YAPILDI

Polis yaptığı soruşturma sonrası iddiaların söylenti olduğu sonucuna vararak Rosangela'nın diri diri gömülmediğine kanaat getirdi.

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Brezilya

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