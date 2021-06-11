11 Haziran günlük burç yorumları | 11 Haziran'da burçları neler bekliyor?

11 Haziran Cuma günü, Ay İkizler burcunda kalıp Yengeç burcuna geçecek. Bugün oldukça duygusal, sezgilerimizin yüksek olduğu bir gün olabilir. Yengeç burcu bugün daha keyifli ve umut bir gün geçirirken, Akrep burcu sezgilerine güvenebilir. Yay burcunun miras, nafaka gibi maddi gündemleri olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün öğleden sonra aile ilişkileri ön planda olmaya başlayacak. Sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Eviniz veya yakınlarınız için harcama yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün önemli bir gündeminiz kapanabilir, yeni planlar ve hayaller içerisinde olacağınız bir dönem başlayabilir. Araçlarla ilgili tadilatlar yapılabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün parayı kendinize çekebilir ve şansınızı çalıştırabilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için kıtlık bilincinden kaçınmalı, şükretmeli ve isteklerinizde netleşmelisiniz.