11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

98 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin yangın müdahalelerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda. Özellikle yerleşim yerlerine bunun sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda ve şu an kontrollü şekilde devam eden bu örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyorlar." diye konuştu.