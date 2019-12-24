11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 98 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin yangın müdahalelerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda. Özellikle yerleşim yerlerine bunun sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda ve şu an kontrollü şekilde devam eden bu örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyorlar." diye konuştu.

"CAMİLERDEN ANONSLAR YAPTIRDIK" Yangınların çıkış kaynağına ilişkin Ustaoğlu, şunları kaydetti: "Burada şu an mevsim koşulları itibarıyla baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi, yani çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık 24 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı dün. Tabii bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde vatandaşlarımız bu mevsimde, bahçelerde temizlik çalışması dediğimiz, yöresel tabirle çalı çırpıların temizlendiği, bunların temizlenirken yakıldığı bir dönem bu dönem. Tüm uyarılarımıza rağmen, gerek tüm muhtarlarımız aracılığıyla gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef normalin üzerinde havanın seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı çırpıdan kaynaklanan, böyle bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz." 'SABOTAJ' İDDİALARINA YANIT Ustaoğlu, bunun dışında kamuoyunda farklı sabotaj gibi ifadeler geçtiğini kaydederek, "Şu ana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda da değerlendirmelerde de az önce ifade ettiğim gibi özellikle bahçe temizliği diye tabir ettiğimiz bu tip çalışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.