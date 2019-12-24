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11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:52 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin halen yangın müdahalelerine devam ettiğini söyledi. Ustaoğlu,"Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor." dedi. Ustaoğlu, sabotaj iddialarına da yanıt verdi. Ustaoğlu, ayrıca vatandaşları bahçelerinde temizlik amacıyla ateş yakmamaları konusunda uyardı.

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'nde devam eden yangın soğutma çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 11 ilçede 37 noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü yangını diye tabir edilen orman yangını meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, dün akşamdan itibaren başta Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ve yangına müdahale araçları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yoğun şekilde yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

98 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Ustaoğlu, toplamda 98 araç, 450 personelle ilin farklı noktalarında ekiplerin yangın müdahalelerine devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla 30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda. Özellikle yerleşim yerlerine bunun sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda ve şu an kontrollü şekilde devam eden bu örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyorlar." diye konuştu.

"CAMİLERDEN ANONSLAR YAPTIRDIK"

Yangınların çıkış kaynağına ilişkin Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada şu an mevsim koşulları itibarıyla baktığımızda nem oranı dün yüzde 12'lerdeydi, yani çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık 24 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı dün. Tabii bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde vatandaşlarımız bu mevsimde, bahçelerde temizlik çalışması dediğimiz, yöresel tabirle çalı çırpıların temizlendiği, bunların temizlenirken yakıldığı bir dönem bu dönem. Tüm uyarılarımıza rağmen, gerek tüm muhtarlarımız aracılığıyla gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef normalin üzerinde havanın seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı çırpıdan kaynaklanan, böyle bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz."

'SABOTAJ' İDDİALARINA YANIT

Ustaoğlu, bunun dışında kamuoyunda farklı sabotaj gibi ifadeler geçtiğini kaydederek, "Şu ana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda da değerlendirmelerde de az önce ifade ettiğim gibi özellikle bahçe temizliği diye tabir ettiğimiz bu tip çalışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu, yangınlar sonucu oluşan zarara ilişkin ise şunları söyledi:

"Şu an bizim tespitimiz 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde yine zarar olduğunu arkadaşlarımızla bugünkü incelemeler sonucu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, gördüğünüz gibi arazide örtü yangını şeklinde devam ediyor. Üç ilçemizde, yörede kom diye tabir edilen, vatandaşların yazları kullandığı veya otunu içerisine koyduğu 6 ev diyelim, bunlar zarar gördü, yandı. AFAD ekiplerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarımız da birlikte gerek fındık bahçelerinde gerek diğer alanlardaki zarar tespitlerine başlamış durumda."

Ustaoğlu, halihazırda tehdit olabilecek düzeyde, yerleşim yerlerine yakın bir yerde yangın olmadığını da ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI: ATEŞ YAKMAYIN

Muhtarlar ve cami imamları aracılığıyla vatandaşları uyardıklarını yineleyen Vali Ustaoğlu, "Sizin de bildiğiniz gibi son 20 gün içerisinde burada, maalesef aralık ayında kurak bir süreci geçiriyoruz. 20 gündür tabiri caizse bir damla yağış yağmadı. Haliyle otlar adeta çıra gibi en ufak bir kıvılcımda parlayabiliyor." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, vatandaşları, bahçelerinde temizlik amacıyla ateş yakmamaları konusunda uyardı.

(AA)

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